Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube

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Социальные сети. Курган, социальные сети, facebook, фейсбук, интернет, мессенджеры
После Twitter под угрозой оказались работа Facebook и YouTube Фото:

Работа социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube будет замедлена, если площадки не удалят контент, запрещенный в России. Об этом предупредили в Роскомнадзоре.

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов на интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Если указанные платформы не предпримут соответствующие меры [удалят материалы], к ним могут быть применены аналогичные санкции [замедление трафика]», — указано в обращении Роскомнадзора. В понедельник в ведомстве сообщили, что соцсеть Twitter не будут блокировать на территории РФ, поскольку сервис удалил 91% запрещенной информации.

Ранее в России нашли способ контролировать иностранные IT-компании. Сервисы должны создать в РФ официальные представительства, чтобы выполнять требования российского законодательства, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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