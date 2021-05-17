Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube

После Twitter под угрозой оказались работа Facebook и YouTube Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работа социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube будет замедлена, если площадки не удалят контент, запрещенный в России. Об этом предупредили в Роскомнадзоре.

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов на интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Если указанные платформы не предпримут соответствующие меры [удалят материалы], к ним могут быть применены аналогичные санкции [замедление трафика]», — указано в обращении Роскомнадзора. В понедельник в ведомстве сообщили, что соцсеть Twitter не будут блокировать на территории РФ, поскольку сервис удалил 91% запрещенной информации.

Ранее в России нашли способ контролировать иностранные IT-компании. Сервисы должны создать в РФ официальные представительства, чтобы выполнять требования российского законодательства, пишет « Утро.ру ».