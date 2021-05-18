В ХМАО увольняют заведующую детсадом из-за участия в праймериз ЕР

В Сургутском районе разгорелся новый скандал с участниками праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заведующая детсадом из поселка Барсово (Сургутский район) Гульнара Рытова считает, что ее увольняют как несогласованного властями участника праймериз «Единой России» в районную думу. Об этом URA.RU заявила сама Рытова. Начальство женщины уверяет, что вопрос об увольнении встал не из-за грядущих праймериз.

По словам Рытовой, в мае в детсаду районными властями была инициирована проверка, в результате которой в учреждении был найден ряд нарушений санэпидрежима. «Это детский сад, здесь всегда находятся какие-то нарушения. Но они обычно отрабатываются в рабочем порядке. Меня сначала лишили премии, а потом вызвали в департамент образования и заявили, что расторгают контракт по инициативе учредителя. А этому предшествовал разговор с [директором департамента образования администрации Сургутского района] c Ольгой Ивановной [Кочуровой], где мне прямо сказали, что надо выбирать — или работа в детсаду или общественная работа. И если я не откажусь от участия в праймериз, то меня уволят», — рассказала Рытова.

Директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова в разговоре с URA.RU опровергает обвинения в политической подоплеке увольнения заведующей детсадом из Барсово. Чиновница говорит, что проверки образовательных учреждений идут с начала года и в результате одной из них также был уволен директор школы из поселка Сытомино. «В результате проверки детсада в Барсово обнаружено, что гнилые овощи хранятся рядом с нормальными. Их температура хранения выше 20 градусов. Порции, которые выдаются воспитанникам, не соответствуют нормам. У Рытовой до этого уже был выговор, поэтому сейчас встал вопрос об увольнении», — прокомментировала чиновница.

Ранее URA.RU сообщало про другой скандал на праймериз в Сургутском районе. Среди кандидатов предварительного голосования оказался и директор муниципального учреждения «Районное управление спортивных сооружений» Алил Шахшаев, у которого есть судимость.