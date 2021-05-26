Генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос покинет свой пост 5 июля. Об этом объявил сам предприниматель.
«Мы выбрали эту дату, потому что для меня это сентиментально. Это день регистрации Amazon в 1994 году — ровно 27 лет назад», — цитирует Безоса телеканал «
Отмечается, что основатель компании передаст полномочия Энди Джесси, а сам станет исполнительным председателем совета директоров. Миллиардер заверил, что со спокойным сердцем покидает пост, поскольку компания демонстрирует устойчивое развитие и находится на высшем технологическом уровне.
Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года. После этого его обошел глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В апреле текущего года 57-летний гендиректор Amazon снова вернул себе призвание самого богатого человека. По версии Forbes, его состояние составляет 177 миллиардов долларов. За год его состояние увеличилось на 64 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на URA.RU в