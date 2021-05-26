Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос покинет свой пост 5 июля. Об этом объявил сам предприниматель.

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня это сентиментально. Это день регистрации Amazon в 1994 году — ровно 27 лет назад», — цитирует Безоса телеканал « Царьград ».

Отмечается, что основатель компании передаст полномочия Энди Джесси, а сам станет исполнительным председателем совета директоров. Миллиардер заверил, что со спокойным сердцем покидает пост, поскольку компания демонстрирует устойчивое развитие и находится на высшем технологическом уровне.

Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года. После этого его обошел глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В апреле текущего года 57-летний гендиректор Amazon снова вернул себе призвание самого богатого человека. По версии Forbes, его состояние составляет 177 миллиардов долларов. За год его состояние увеличилось на 64 миллиарда долларов.