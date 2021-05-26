Минтруд рассмотрит введение четырехдневной рабочей недели

Любая инициатива, поступившая в Минтруд, рассматривается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет рассматриваться в Минтруде, если такое предложение поступит. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать», — цитирует РИА «Новости» слова Котякова. Он отметил, что если социальный партнер выступает с какой-либо инициативой, министерство не может ее проигнорировать.

Ранее член соцкомитета Совфеда Сергей Леонов выступил с предложением ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. Уточняется, что это никак не должно сказываться на их зарплате или отпуске. По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева четырехдневную рабочую неделю могут ввести во всем мире, передает телеканал 360.