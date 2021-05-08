В Совфеде предложили новую льготу для женщин с детьми

Матерям могут дать дополнительный выходной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для женщин с детьми необходимо установить четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — заявил Леонов РИА «Новости». Кроме того, по его словам, это не должно сказываться на их зарплате или отпуске.

Леонов отметил, что идею необходимо обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. Однако, по его словам, переход всех работников на четырехдневную рабочую неделю сейчас невозможен, так как это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций. Он добавил, что сначала необходимо все просчитать, чтобы россияне не потеряли в зарплате.

Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман уверен, что переход на «четырехдневку» неизбежно приведет к снижению зарплаты. Однако глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю.