26 мая 2021
25 мая 2021

В Кургане установленная в прошлом году остановка не пережила жару. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , остановка, автобусная остановка, автобус
О проблемах на новой остановке сообщили горожане Фото:

В Кургане на новой остановке облупилась краска. Представители городской администрации связали это с жаркой погодой.

Житель Кургана Андрей Вагин разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографию остановки. «Дешевая сосновая не просушенная доска на жаре», — написал он. Другие горожане в комментариях заметили, что из-за проблем с краской невозможно сидеть на лавке внутри остановки.

«Жара как один из факторов, который мог повлиять на это, но это не снимает ответственности с подрядчика», — ответили на жалобу представители мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Курган Курганские.ру». Сотрудники администрации добавили, что претензию направили подрядчику. В мэрии добавили, что недостатки устранят по гарантии в кратчайшие сроки.

В 2020 году стало известно, что власти планируют за три года обновить все остановки в городе. Периодически вандалы портят новые металлические и стеклянные остановочные комплексы. В марте одна из новых остановок начала протекать.

Дефект на остановке появился во время жары
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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