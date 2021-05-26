О проблемах на новой остановке сообщили горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на новой остановке облупилась краска. Представители городской администрации связали это с жаркой погодой.

Житель Кургана Андрей Вагин разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографию остановки. «Дешевая сосновая не просушенная доска на жаре», — написал он. Другие горожане в комментариях заметили, что из-за проблем с краской невозможно сидеть на лавке внутри остановки.

«Жара как один из факторов, который мог повлиять на это, но это не снимает ответственности с подрядчика», — ответили на жалобу представители мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Курган Курганские.ру». Сотрудники администрации добавили, что претензию направили подрядчику. В мэрии добавили, что недостатки устранят по гарантии в кратчайшие сроки.

В 2020 году стало известно, что власти планируют за три года обновить все остановки в городе. Периодически вандалы портят новые металлические и стеклянные остановочные комплексы. В марте одна из новых остановок начала протекать.

Дефект на остановке появился во время жары Фото: Андрей Вагин, соцсеть «ВКонтакте»