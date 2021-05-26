ФСБ обвинила в мошенничестве руководство аэропорта Магнитогорска

Уголовное дело возбуждено по материалам челябинского УФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении генерального директора АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгения Кирсанова и начальника экономического отдела предприятия Ольги Даниловой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Информацию об этом подтвердили агентству в УФСБ по Челябинской области.

«Кирсанов и Данилова „зарабатывали“, фиктивно устроив в аэропорту и его службах порядка десяти знакомых и родственников. Эти люди фактически не работали, а оба руководителя забирали начисляемую им зарплату. С 2017 по 2019 год они присвоили таким образом порядка 1 млн рублей, после чего на них вышли сотрудники ФСБ», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, сейчас в отношении Кирсанова и Даниловой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. «С большой вероятностью в ходе расследования будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности. Тогда дело будет переквалифицировано по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)», — пояснил также собеседник.

«Уголовное дело возбуждено по нашим материалам. Но ведет его полиция», — пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте попросили время для подготовки комментария. Туда направлен письменный запрос. Связаться с Кирсановым и Даниловой на момент подготовки новости не удалось, в приемной гендиректора аэропорта предложили URA.RU перезвонить позже.

Как стало известно 26 мая, аэропорт выставлен на продажу в рамках приватизационного плана Росимущества. Начальная цена здания и прилегающей территории составляет 113 млн 890 тысяч рублей. Итоги торгов подведут 22 июня. Взлетная полоса останется в собственности государства.