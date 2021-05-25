25 мая 2021

Росимущество выставило на продажу аэропорт Магнитогорска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск
Магнитогорский аэропорт выставят на продажу Фото:

Росимущество выставило на продажу международный аэропорт Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области. Информация о торгах появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно объявлению начальная цена на торгах составляет 113 млн 890 тысяч рублей. Итоги торгов будут подведены 22 июня. С аукциона будут выставлены акции авиапредприятия, принадлежащие государству, в лице Росимущества.

Информация о том, что аэропорт Магнитогорска будет приватизирован, появилась в 2018 году. Аэропорт включили в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы. Сам аэропорт находится на территории Башкирии, граничащей с Магнитогорском, но земля под ним находится в федеральной собственности. Продавать будут только здание и прилегающую территорию, а взлетная полоса останется в собственности государства.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Магнитогорск в июле 2019 года пообещал выделить пять млрд рублей на реконструкцию аэропорта. Из-за пандемии COVID-19 международные полеты из Магнитогорска были приостановлены, но этим летом их должны возобновить.

Итоги торгов подведут 22 июня

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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