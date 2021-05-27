Лавров прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Донбассу

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров не согласился с мнением украинского коллеги Фото:

Постпред Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук не имеет права принимать решения об изменениях в формате работы переговорного механизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа», — цитирует министра ТАСС. Он отметил, что контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в 2015 году и затем утвержден резолюцией СБ ООН.

Ранее председатель киевской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска. Он обосновал это диктаторским поведением, «которое демонстрирует самопровозглашённый президент Белоруссии Лукашенко», пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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