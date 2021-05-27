Ургант высмеял задержание Элджея сотрудниками ГИБДД

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу посмеялся над задержанием рэпера Элджея (Алексея Узенюка) сотрудниками ГИБДД. Комментируя новость, он вспомнил популярную песню исполнителя «Розовое вино».
Ранее сообщалось, что Элджея поймали за рулем BMW i8. Сотрудники полиции остановили артиста в ночь на 26 мая на проспекте маршала Жукова в Москве. Исполнитель отказался проходить проверку на алкоголь, но и правду скрывать не стал: он был пьян. Сотрудники ГИБДД отстранили артиста от управления авто.
«Сотрудники ГИБДД предложили Элджею дыхнуть в трубку, а он говорит: „Здесь так красиво, я перестаю дышать“. И тут-то он прокололся, это слова [рэпера] Федука», — заметил телеведущий в шоу «Вечерний Ургант».
Он отметил также, что представители рэпера предложили сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 300 тысяч рублей. Позже сумму увеличили до 700 тысяч. Однако договориться не удалось. «К посту [ГИБДД] уже едут паломники, приложиться к святым камням. Уже храм поставили», — пошутил Ургант.
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