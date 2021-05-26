СМИ: рэпера Элджея поймали пьяным за рулем

Элджею грозит лишение водительских прав за пьяную езду Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российского рэпера Элджея (Алексей Узенюк) поймали пьяным за рулем BMW i8. Сотрудники полиции остановили артиста в ночь на 26 мая на проспекте маршала Жукова в Москве.

«Известного российского рэпера Элджея поймали сегодня ночью пьяным за рулем. <…> Элджей отказался проходить проверку на алкоголь, но и правду скрывать не стал: он был пьян», — передает telegram-канал Baza. Сотрудники ГИБДД отстранили артиста от управления автомобилем и составили протокол. В ближайшее время состоится суд. Ожидается, что рэпера лишат водительских прав.

Паблик ВКонтакте «Ютубер», который освещает жизнь российских блогеров и артистов, уточняет, что музыкант возвращался со своей женой Анастасией Ивлеевой из ночного клуба. Друг семьи артиста, прибывший на место происшествия, предлагал сотрудникам Госавтоинспекции взятку, но те отказались, добавляет паблик без ссылок на источники этой информации.

В прошлом году Элджей хвастался в Instagram штрафами на 140 тысяч рублей за превышение скорости. Также у артиста был долг по налогам в размере миллиона рублей, пишет «Дни.ру».