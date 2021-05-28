Кадыров обвинил СМИ в попытке поссорить его с Путиным

Глава Чечни обвинил журналистов в развязывании политического скандала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что СМИ пытается устроить политический скандал. По его словам, журналисты пытаются разладить его отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Скандальные журналисты постоянно пытаются противопоставить мои слова поручениям нашего Президента. И когда я говорю, что являюсь пехотинцем Путина, то говорю это в прямом смысле слова. Не будь он даже президентом, ради исполнения его приказа, ради долга перед ним я готов проползти тысячи километров в любом направлении и выполнить приказ любой сложности. Чушь ради политического скандала или попытки прославиться не красит журналиста», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование о казнях, которые якобы были совершены в Чечне в 2017 году, напоминает «Национальная служба новостей». Министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал закрыть издание так как оно, по его мнению, распространяет фейки. Сами местные силовики записали видеообращение к президенту РФ с просьбой остановить нападки и оскорбления в адрес региона и его главы Рамзана Кадырова.