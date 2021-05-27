Инсайд: у курганца нашли предметы, похожие на бомбу

Курганец дома держал предметы для взрывного устройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителя Кургана, заподозренного в экстремизме, нашли три предмета, похожих на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа приближенный к силовикам.

«При обыске в квартире нашли три предмета похожих на СВУ. Небольшие баллоны были запаяны, внутри смесь из пороха и ещё одного компонента. Эта же смесь находилась в банке из-под пороха», — пояснил инсайдер.

По данным источников, эксперты провели исследование предметов. Взрывотехники дали по ним заключение о пригодности. Позже устройства увезли на полигон и там уничтожили. Подозреваемый пояснил, что изготовил их давно.

В пресс-службе регионального УФСБ от комментариев отказались. В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Подозреваемого в экстремизме сотрудники ФСБ задержали накануне. У курганца обнаружены мелкокалиберная винтовка, 962 патрона, пистолет-пулемет Шпагина, магазины к автомату Калашникова, учебные гранаты с запалами. Также у мужчины изъяли 600 граммов марихуаны, которую он выращивал в гараже, оборудованном под теплицу.

Обвиняемый публиковал на своих страницах в соцсетях экстремистские материалы, которые содержали призывы к насилию в отношении представителей власти. Мужчина также призывал к насильственным действиям к лицам по национальному и расовому признаку.

45-летний курганец держал в доме оружие и боеприпасы Фото УФСБ России по Курганской области