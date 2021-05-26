У жителя Кургана нашли несколько видов оружия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ нашли у курганца, которого обвиняют в экстремизме, винтовку, пистолет-пулемет, учебные гранаты и наркотики. Об этом URA.RU 27 мая сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Жителя Кургана обвиняют в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности. «В результате оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемого обнаружены мелкокалиберная винтовка, 962 патрона, пистолет-пулемет Шпагина, магазины к автомату Калашникова, учебные гранаты с запалами», — рассказали в пресс-службе. Также у мужчины изъяли 600 граммов марихуаны, которую он выращивал.

По данным ведомства, обвиняемый публиковал на своих страницах в соцсетях экстремистские материалы, которые содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов власти. В ФСБ добавили, что мужчина также призывал к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности и публиковал высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти. Представители областного УФСБ возбудили уголовные дела, ведется следствие.

В феврале 2020 года Центральный окружной военный суд признал виновным курганца в призывах к уничтожению действующей власти и незаконном изготовлении и хранении оружия. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Оружие и припасы нашли во время обыска Фото: УФСБ России по Курганской области