Курганский врач под видом онкоопераций делал пластику груди

Курганский врач попал под суд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врач-онколог, заведующий онкологическим отделением Шадринской больницы скорой медицинской помощи (Курганская область) Евгений Зубов подпольно делал пациенткам пластику груди. Официально это было удаление онкологических опухолей. Суд приговорил врача к трем годам лишения свободы, рассказал URA.RU инсайдер в одном из силовых ведомств.

«Зубова судили в Шадринском районном суде. Ему назначено три года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств», — пояснил инсайдер.

По данным источника, защита в суде просила прекратить дело и назначить судебный штраф. Но суд отказал. По информации Шадринского суда, размещенной на сайте, Зубова осудили по трем эпизодам ч.1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Приговор вынесен 27 мая. Преступления медика, по данным инсайдера, выяснили сотрудники регионального УФСБ. В пресс-службе силового ведомства информацию не комментируют.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что о преступлениях узнали от правоохранительных органов. Департамент оказывал содействие в расследовании уголовного дела.

Обновлено в 16:23: В депздраве добавили, что Зубов с ноября 2020 года не работает в Шадринской БСМП. «С 19 июня по 20 июля 2020 года проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой ГБУ „Шадринская БСМП“ вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Все материалы переданы в правоохранительные органы», — отметили власти.

URA.RU ранее писало, что Зубов сотрудничал с клиникой, оказывающей услуги по пластической хирургии из Кургана. Компания направляла клиентов на пластические операции, которые делались под видом онкологических.