Курганская клиника делает подпольные операции по увеличению груди

Курганская клиника вместо онкоопераций тайно делает пластику (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Курганской области в больнице города Шадринска врач подпольно делал пациенткам пластику груди. Официально операции числились по удалению онкологических опухолей. Об этом URA.RU стало известно из источников близких к силовым структурам.

«Врач ГБУ в Шадринске сотрудничал с клиникой, оказывающей услуги по пластической хирургии. Компания направляла клиентов на пластические операции, которые делались под прикрытием онкологических», — рассказал инсайдер.

По его словам, в деле может быть замешана руководитель другой пластической клиники, которая сейчас является менеджером в компании, замешанной в вероятном преступлении. «Через нее и направлялись пациентки на операции в Шадринск», — уточнил источник. Он добавил, что силовики в начале недели возбудили уголовное дело по факту подпольных операций.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU попросили направить редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В Кургане это не первый случай сомнительного оказания услуг пластической хирургии. Самый громкий скандал произошел в 2017 году, когда после операции скончалась женщина. Позже жительница Кургана заявляла, что ее грудь буквально «взорвалась» из-за осложнений после ее коррекции. Из-за нарушений прав клиентов с 2017 по 2019 годы Курганский городской суд постановил ликвидировать ООО «Мэрилин». Позже областной суд это решение отменил.