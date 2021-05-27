Арт-объект на набережной Кургана установили с нарушениями

Подрядчика для изготовления надписи «Курган» определили без проведения конкурсных процедур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арт-объект в виде надписи «Курган», установленный на набережной реки Тобол в конце 2020 года, был приобретен с нарушением законодательства о государственных и муниципальных закупках. Директор управления капитального строительства (УКС) Кургана Андрей Чудаков привлечен к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуре.

Нарушения выявили при проведении прокурорской проверки. Установлено, что МКУ «Управление капитального строительства» заключило с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление конструкции и установку ее на подиуме на набережной. Стоимость работ превысила 3,5 млн рублей. Несмотря на это, УКС не проводило торги, а раздробило контракт на восемь частей и заключило с бизнесменом восемь договоров.

«По факту дробления контракта прокуратурой города в отношении директора МКУ „УКС“ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения без проведения конкурсных процедур)», — говорится в сообщении надзорного органа. Дело рассматривал департамент экономического развития Курганской области. Чудакова оштрафовали на 25 тысяч рублей.

URA.RU запросило комментарии в пресс-службе городской администрации. На момент публикации ответ не поступал.