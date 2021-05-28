МИД РФ оценил планы вернуть Японии два Курильских острова

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию, согласно которой власти Советского Союза хотели передать Японии несколько островов Малой Курильской гряды. Ведомство не считает нужным поднимать этот вопрос, потому что это частное мнение.
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков. Тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — сказали в министерстве. Мнение представителей МИД приводит РИА «Новости». Там также напомнили, что советские дипломаты придерживались позиции, что Курилы являются частью СССР по итогам Второй мировой войны, дополняет Nation News.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы заявило, что Кремль 50 лет назад был готов вернуть Японии остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды. В свою очередь, Кунашир и Итуруп должны были остаться в составе СССР, пишет «Национальное агентство новостей».
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