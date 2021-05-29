Врач назвала страшные болезни, которые передаются через поцелуй

Порой банальная «простуда» может оказаться мононуклеозом, предупреждает врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

Целоваться может быть опасно. Всегда есть риск заразиться серьезными болезнями, в числе которых — сифилис и мононуклеоз. Об этом предупредила дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач.

«Сифилис можно поставить на первое место — именно им чаще всего заражаются при поцелуях. Он передается через контакт язвочки со слизистой», — раскрыла она. Слова специалиста передает «Пятый канал».

Вторая опасность поцелуев — мононуклеоз. «Порой банальная простуда может оказаться мононуклеозом. Она сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом», — пояснила доктор.

Виталия Курач рассказала, что заразиться можно и цитомегаловирусом — разновидностью герпеса. По ее словам, он протекает практически без симптомов, но поражает легкие, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Вирус папилломы человека — очередная бессимптомная болезнь, которая может быть передана при поцелуе. К развитию рака доброкачественные штаммы не приводят, однако из-за ВПЧ образуются наросты на теле, и их нужно удалять. Причем последствия такого вмешательства часто — дефекты на коже. Дерматовенеролог предупредила и о такой разновидности бактерий, как хеликобактер пилори. Помимо поцелуев она передается в быту. В результате попадания бактерии в организм наступает поражение желудка.