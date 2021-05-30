30 мая 2021

Силовики проводят обыск в доме экс-мэра Владивостока

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В доме бывшего мэра Владивостока начались обыски Фото:

В доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка правоохранители проводят обыск. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю.

«Ранее об обысках в доме у Гуменюка сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что следственные действия связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах», — сообщило РИА «Новости». По предварительным данным хозяин дома не задержан.

С поста мэра Владивостока Гуменюк ушел 18 мая, после совета вице-премьера РФ Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, сделать это добровольно. Зампред российского правительства отметил, что качественных изменений города он не наблюдает, хотя средства на это выделялись значительные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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