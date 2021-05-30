Силовики проводят обыск в доме экс-мэра Владивостока

В доме бывшего мэра Владивостока начались обыски Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

В доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка правоохранители проводят обыск. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю.

«Ранее об обысках в доме у Гуменюка сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края. Он пояснил, что следственные действия связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах», — сообщило РИА «Новости». По предварительным данным хозяин дома не задержан.

С поста мэра Владивостока Гуменюк ушел 18 мая, после совета вице-премьера РФ Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, сделать это добровольно. Зампред российского правительства отметил, что качественных изменений города он не наблюдает, хотя средства на это выделялись значительные.