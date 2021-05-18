Мэр Владивостока уволился после совета вице-премьера Трутнева

Юрий Трутнев посоветовал главе Владивостока уволиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как бывший пермский губернатор, а ныне — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев посоветовал ему уйти в отставку добровольно.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», — написал Гуменюк на своей странице в Instagram.

Трутнев высказал предложение о добровольном сложении полномочий Гуменюка после поездки в Дальневосточный федеральный округ. Также ранее губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что результаты работы Гуменюка не нравятся местным властям, напоминает телеканал 360.