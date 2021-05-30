Аналитики предложили продлить льготную ипотеку в ряде регионов РФ

В ряде регионов России целесообразно будет продлить программу льготной ипотеки, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В субъектах РФ, где рынок недвижимости не «перегрелся» (к примеру, в Курганской области, Ханты-Мансийском автономном округе и других), стоит продлить срок действия льготной ипотеки под 6,5%. С таким предложением выступил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

«В тех регионах, в которых не отмечается признаков перегрева рынка — например, СКФО и ДФО, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия, ХМАО, — целесообразнее продлить срок действия льготной программы. Это позволит стимулировать продажи на первичном рынке и поддержать спрос на жилье со стороны населения», — цитирует Сухова РИА «Недвижимость».

Программа льготной ипотеки была введена в прошлом году и будет действовать до 1 июля. В соответствии с ней жилье в новостройке можно приобрести по ставке до 6,5% годовых. Предполагается, что льготы на жилье могут решить финансовые проблемы отрасли. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что программа может быть продлена и после 1 июля.