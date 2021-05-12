Мишустин заявил о продлении льготной ипотеки в России

Правительство РФ работает над продлением программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.
«Правительство прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек», — рассказал Мишустин во время пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
Мишустин отметил, что во время пандемии коронавируса программа льготной ипотеки помогла поддержать экономику РФ. В частности, застройщики получили стимул для строительства новых объектов, подчеркнул председатель правительства.
Программа льготной ипотеки была введена в 2020 году. В соответствии с ней жилье в новостройке можно приобрести по ставке до 6,5% годовых. Предполагается, что льготы на жилье могут решить финансовые проблемы отрасли. Однако риелторы предупреждали о возможном коллапсе на рынке недвижимости из-за экономического кризиса.
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