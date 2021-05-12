Мишустин заявил о продлении льготной ипотеки в России

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин рассказал, что власти РФ планируют продлить льготную ипотеку под 6,5% Фото:

Правительство РФ работает над продлением программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.

«Правительство прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек», — рассказал Мишустин во время пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Мишустин отметил, что во время пандемии коронавируса программа льготной ипотеки помогла поддержать экономику РФ. В частности, застройщики получили стимул для строительства новых объектов, подчеркнул председатель правительства.

Программа льготной ипотеки была введена в 2020 году. В соответствии с ней жилье в новостройке можно приобрести по ставке до 6,5% годовых. Предполагается, что льготы на жилье могут решить финансовые проблемы отрасли. Однако риелторы предупреждали о возможном коллапсе на рынке недвижимости из-за экономического кризиса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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