Мишустин заявил о продлении льготной ипотеки в России

Михаил Мишустин рассказал, что власти РФ планируют продлить льготную ипотеку под 6,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ работает над продлением программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке по ставке 6,5% годовых. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.

«Правительство прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек», — рассказал Мишустин во время пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Мишустин отметил, что во время пандемии коронавируса программа льготной ипотеки помогла поддержать экономику РФ. В частности, застройщики получили стимул для строительства новых объектов, подчеркнул председатель правительства.

Программа льготной ипотеки была введена в 2020 году. В соответствии с ней жилье в новостройке можно приобрести по ставке до 6,5% годовых. Предполагается, что льготы на жилье могут решить финансовые проблемы отрасли. Однако риелторы предупреждали о возможном коллапсе на рынке недвижимости из-за экономического кризиса.