С «ВСМПО-Ависма» требуют 651 млн рублей за вред природе

Иск к титановой корпорации был подан 12 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент Росприроднадзора по УрФО подал иск в свердловский арбитраж с требованием взыскать с корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) 651 млн рублей. Информация содержится на сайте электронного правосудия.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: исковое заявление департамента Росприроднадзора по УрФО от 12 мая 2021 года принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 24 июня 2021 года», — говорится в определении суда. В документе уточняется, что заявление касается взыскания компенсации вреда.

Источник URA.RU в суде, знакомый с деталями иска, сообщил, что требования касаются претензий Росприроднадзора, который поднимались еще в 2019 году. «Тогда согласно решению суда, вступившим в законную силу, предписание Росприроднадзора было признано незаконным, постановление об административном наказании судом было отменено», — уточнил он.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Несмотря на финансовые потери в 2020 году, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.