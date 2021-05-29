29 мая 2021
28 мая 2021
27 мая 2021

В тюменской ЕР объяснили, почему не раскрывают итоги праймериз

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз по кандидатуре губернатора Тюменской области от Единой России. Тюмень, праймериз
В праймериз ЕР проголосовало более 168 тыс. тюменцев Фото:
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Подсчет голосов по итогам праймериз «Единой России» затягивается из-за большого количества жителей Тюменской области, проголосовавших 30 мая очно. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Ранее агентство писало, что на участках свой голос отдали более 108 тыс. человек.

«Очень много людей проголосовало в последний день праймериз. Кроме того, у нас проходило рейтинговое голосование — то есть, можно было проголосовать за нескольких кандидатов. Это тоже увеличивает время на обработку результатов», — ответили URA.RU в ЕР на вопрос, почему тюменские результаты до сих пор не опубликованы.

Всего, по предварительным данным, свой голос за кандидатов от ЕР отдали, учитывая электронное голосование, более 168 тыс. тюменцев. Всего в праймериз ЕР приняли участие 89 тюменцев. Они претендуют на то, чтобы стать кандидатами в депутаты Государственной, областной и Тюменской городской дум.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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