В тюменской ЕР объяснили, почему не раскрывают итоги праймериз

В праймериз ЕР проголосовало более 168 тыс. тюменцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Подсчет голосов по итогам праймериз «Единой России» затягивается из-за большого количества жителей Тюменской области, проголосовавших 30 мая очно. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Ранее агентство писало, что на участках свой голос отдали более 108 тыс. человек.

«Очень много людей проголосовало в последний день праймериз. Кроме того, у нас проходило рейтинговое голосование — то есть, можно было проголосовать за нескольких кандидатов. Это тоже увеличивает время на обработку результатов», — ответили URA.RU в ЕР на вопрос, почему тюменские результаты до сих пор не опубликованы.

Всего, по предварительным данным, свой голос за кандидатов от ЕР отдали, учитывая электронное голосование, более 168 тыс. тюменцев. Всего в праймериз ЕР приняли участие 89 тюменцев. Они претендуют на то, чтобы стать кандидатами в депутаты Государственной, областной и Тюменской городской дум.