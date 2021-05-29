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Тюменским единороссам удалось выполнить установку Москвы

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Праймериз по кандидатуре губернатора Тюменской области от Единой России. Тюмень, праймериз, голосование
Очно на праймериз проголосовало более 108 тыс. тюменцев Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Более 168 тысяч тюменцев проголосовали на праймериз «Единой России», которые завершились 30 мая. Такие данные URA.RU сообщили в реготделении партии. Явка составила как минимум 14,9% избирателей, тогда как из Москвы было спущено задание добиться 12-процентной явки.

«По данным на 18.00 30 мая в Тюменской области очно проголосовали 108 886 человек. Через сайт pg.er.ru свой голос отдали 59417 жителей региона. Участковым счетным комиссиям предстоит подсчитать общее количество бюллетеней и голосов», — рассказали в ЕР.

Всего в праймериз ЕР приняли участие 89 тюменцев. Они претендуют на то, чтобы стать кандидатами в депутаты Государственной, областной и Тюменской городской дум.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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