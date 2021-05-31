Володин обвинил правительство в росте цен на металл

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Металлургическое производство. Виды предприятия ООО
В Госдуме высказались о росте цен на металл Фото:

Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития РФ должны были месяц назад внести предложения, чтобы остановить рост цен на металл. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — написал Володин в своем telegram-канале. Так он прокомментировал рост цен на металл на 50% и выше.

По словам Володина, в Госдуме в течение недели разработают предложения. «Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — отметил он.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги во время пандемии коронавируса «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. Политик отметил, что отрасль повысила цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...