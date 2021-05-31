Зам Мишустина раскрыл, кто «нахлобучил» государство на 100 млрд

По словам Андрея Белоусова, во время пандемии металлурги подняли цены на внутреннем рынке на уровень мировых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Металлурги во время пандемии COVID-19 «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По словам политика, отрасль подняла цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста.

«В ковидный год доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. Плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — рассказал Белоусов в интервью РБК. По мнению вице-премьера, эти деньги металлурги должны вернуть в виде налога.

Белоусов отметил, что государство может установить налоги таким образом, чтобы забрать деньги, которые получили металлурги. Классический способ борьбы с таким разрывом между внутренними и мировыми ценами — это экспортная пошлина либо модифицированная экспортная пошлина, такая как демпфер. Такой метод, по словам вице-премьера, уже много лет используется в нефтяной промышленности — там отказались от экспортной пошлины и ввели обратный акциз. Сейчас демпфер вводят по зерну.

Белоусов отметил, что он против того, чтобы использовать такой инструмент против металлургов. По его мнению, это сыграет на руку конкурентам, которые уже ввели импортные пошлины из-за перенасыщения рынка. Белоусов отметил, что экспортные пошлины будут крайней мерой. «Уж лучше НДПИ ввести», — заявил вице-премьер.

Недавно на рост цен на стройматериалы указали в Госдуме и Центробанке. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это уже отразилось в увеличении цен на жилье. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также отметил рост цен на металлопрокат — они увеличились более чем на 80-90%. Это уже привело к «вибрациям» в зависимых отраслях: стройке, автопроме, судостроении, авиации и ТЭК, сообщает «Национальная служба новостей».