Свердловские заключенные отрабатывают срок кондукторами

Некоторые женщины-заключенные работают кондукторами во время отбывания наказания Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Свердловской области женщины, осужденные по тяжелым статьям УК, отрабатывают до окончания срока кондукторами в общественном транспорте. Как пояснил URA.RU пресс-атташе регионального ГУФСИН Александр Левченко, таким образом им сменили вид наказания на более мягкий, не связанный с лишением свободы.

«Сейчас кондукторами в общественном транспорте работают около 10 женщин-заключенных», — рассказал Левченко. По его словам, на завершающем этапе отбытия наказания осужденных могут перевести на другой режим содержания и поместить в колонию-поселение, где трудоустроить на государственные и муниципальные или частные предприятия. Собеседник уточнил, что заключенных, среди которых есть и убийцы, проверяют психологическими тестами, в том числе желая выяснить, склонны ли они к насилию или бегству.

Кроме принудительной работы кондукторшами, женщин исправительных центров привлекают к работе дворниками (их сейчас две) и дорожными рабочими — их около 10. Все они проживают в исправительном центре при ИК №6 в Нижнем Тагиле.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве России поддержали идею создания исправительных центров для заключенных на крупных стройках. Ожидается, что подобные центры позволят осужденным реализовать право на замену не отбытой части наказания.