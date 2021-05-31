Силовики пришли с обыском к бывшему депутату Госдумы

Правоохранительные органы пришли с обысками к политику, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Виталию Венедиктову. Силовики также нагрянули к бывшему председателю организации «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана властями РФ нежелательной) Александру Соловьеву.
«Обыски проходят в квартирах Соловьева и главы штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова», — пишет «
До этого силовики задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его сняли с самолета в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он не находился в розыске, однако его везут в отделение СК.
Дмитрий Гудков планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.
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