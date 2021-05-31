31 мая 2021

Силовики пришли с обыском к бывшему депутату Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, силовик, полиция
Правоохранительные органы устроили обыски у российских оппозиционеров Фото:

Правоохранительные органы пришли с обысками к политику, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Виталию Венедиктову. Силовики также нагрянули к бывшему председателю организации «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана властями РФ нежелательной) Александру Соловьеву.

«Обыски проходят в квартирах Соловьева и главы штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова», — пишет «Федеральное агентство новостей». С чем связаны обыски пока неизвестно.

До этого силовики задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его сняли с самолета в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он не находился в розыске, однако его везут в отделение СК.

Дмитрий Гудков планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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