Синоптик: лето в Курганской области будет холоднее, чем обычно

Ожидается, что в 2021 году летом будет 55 холодных дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области летом температура воздуха будет ниже нормы. Об этом на своем сайте написал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Лето ожидается холодным. Прогнозируется, что среднесезонная температура в Кургане будет на 1 градус ниже нормы», — рассказал Винштейн. По его данным, летом будет 55 дней с температурой ниже нормы.

По словам синоптика, температура в июне и июле будет ниже нормы на полтора градуса. В августе она, по его данным, вернется в норму. Он отметил, что летом выпадет от 128 до 192 мм осадков, что укладывается в климатическую норму в 160 мм.

Синоптики регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили на своем сайте, что в июне среднемесячная температура ожидается около нормы — от +16 до +18 градусов. Месячное количество осадков, по данным ЦГМС, также будет в пределах нормы. По информации ЦГМС в июне в области норма составляет 45-60 мм.

В регионе в мае наблюдалась аномальная жара. Из-за этого был введен режим чрезвычайной пожарной опасности.