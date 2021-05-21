21 мая 2021
20 мая 2021

Погода в Кургане приближается к температурному рекорду

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В Курганской области наблюдается аномальная жара Фото:

В Курганской области с 24 по 26 мая температура воздуха поднимется до +38 градусов. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, май 2021 года в Кургане может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

«С 24 по 26 мая 2021 года в большинстве районов Курганской области и в Кургане ожидается сильная жара», — указано в сообщении. Максимальные температуры воздуха, по данным синоптиков, могут достигнуть +38 градусов.

Винштейн отметил, что такие значения выше нормы на 16-18 градусов. «24-25 мая могут быть установлены новые температурные рекорды. Предварительные расчеты указывают, что май 2021 года в Кургане окажется самым теплым за всю историю наблюдений, которые длятся 128 лет», — добавил Винштейн. В своей группе соцсети «ВКонтакте» он написал, что абсолютный максимум мая за всю историю в Кургане составлял +36,6 градусов.

Аномальная жара в Курганской области наблюдалась в мае 2021 года несколько раз. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Пока в области купание запрещено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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