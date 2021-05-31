31 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Жителям Тюменской области пообещали заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
В МЧС предупредили о возможной гибели посевов на тюменских полях Фото:

На юге Тюменской области со 2 по 5 июня ожидаются заморозки. Об этом сообщается в штормовом предупреждении, разосланном в муниципалитеты управлением МЧС региона. Документ есть в распоряжении редакции.

«На юге Тюменской области в период со 2 по 5 июня местами ожидается опасное явление — заморозки. Температура -0, -5», — такие данные содержатся в штормовом предупреждении от МЧС Тюменской области.

Как говорится в документе, внезапное похолодание грозит гибелью посевов на полях и в частных угодьях. Главам поселений рекомендовано оповестить жителей и принять меры для недопущения чрезвычайных ситуаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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