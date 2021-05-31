Жителям Тюменской области пообещали заморозки

В МЧС предупредили о возможной гибели посевов на тюменских полях Фото: Анна Майорова © URA.RU

На юге Тюменской области со 2 по 5 июня ожидаются заморозки. Об этом сообщается в штормовом предупреждении, разосланном в муниципалитеты управлением МЧС региона. Документ есть в распоряжении редакции.

«На юге Тюменской области в период со 2 по 5 июня местами ожидается опасное явление — заморозки. Температура -0, -5», — такие данные содержатся в штормовом предупреждении от МЧС Тюменской области.

Как говорится в документе, внезапное похолодание грозит гибелью посевов на полях и в частных угодьях. Главам поселений рекомендовано оповестить жителей и принять меры для недопущения чрезвычайных ситуаций.