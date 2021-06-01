Максим Сурайкин считает слова Дмитрия Медведев некорректными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, назвавший небольшие партии живопырками, сам выступал за широкую многопартийность в РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее Дмитрий Медведев предположил, что в России будет всего две-три крупные партии. По его словам, плохо, когда в стране за голоса избирателей соревнуются десятки политический партий, чьи депутаты потом не смогут договориться между собой. При этом, когда Медведев, говоря о небольших партиях, назвал их живопырками.

«Я отвечу Дмитрию Медведеву в стиле президента, товарища Владимира Путина: „А вам здоровья“. Хотел бы вам напомнить, что в 2012 году одним из основных инициаторов широкой многопартийности, как теперь выразился Дмитрий Анатольевич — живопырок, был он сам», — высказался в беседе с URA.RU Сурайкин.

По мнению собеседника агентства, Медведев некорректно высказался, назвав небольшие партии живопырками. «Если посмотреть сейчас на статистику выборных процессов в регионах, на самом деле, из всех партий зарегистрированных, а их под 90 штук, активными остались полтора десятка. И мы видим, что в регионах, региональных кампаниях все эти годы, последнюю пятилетку, по крайней мере, принимают участие от четырех, пяти, шести, максимум семи, восьми партий. Осталось еще много слабых партий. Они потихоньку ликвидируются, идет естественный процесс, поэтому Медведев неуважительно высказался по отношению к таким партиям. Мне кажется, что он некорректно поступил», — заключил Сурайкин.