Ситуация, когда на выборах в Госдуму конкурируют десятки небольших партий плоха тем, что потом депутаты не смогут договориться между собой. Такое мнение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус», — сказал он в интервью «
В этом же интервью лидер «Единой России» сравнил современность и 90-е годы прошлого века. Ранее Медведев предложил увеличить пособия для тех, кто ухаживает за тяжелобольными людьми.
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