Дмитрий Медведев высказался против большого количества маленьких партий на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация, когда на выборах в Госдуму конкурируют десятки небольших партий плоха тем, что потом депутаты не смогут договориться между собой. Такое мнение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус», — сказал он в интервью « Коммерсанту ». «Я думаю, что рано или поздно <…> у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики», — продолжил он.

В этом же интервью лидер «Единой России» сравнил современность и 90-е годы прошлого века. Ранее Медведев предложил увеличить пособия для тех, кто ухаживает за тяжелобольными людьми.