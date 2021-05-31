31 мая 2021
30 мая 2021

В Челябинске полицейский главк отсудил миллионы у экс-следователя

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция переложила на экс-сотрудника ущерб, который взыскали с нее бизнесмены Фото:

Экс-заместителю начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области Алексею Журавлеву придется выплатить более 2 млн рублей по иску полицейского главка региона. С такой же суммой придется расстаться его бывшему подчиненному, следует из решения Центрального районного суда Челябинска, которое есть в распоряжении URA.RU.

«Исковые требования ГУ МВД России по Челябинской области к Журавлеву А.В. …о взыскании денежных средств удовлетворить. Взыскать с Журавлева А.В. в пользу казны РФ в счет выплаченного ущерба в регрессном порядке …2 млн 058 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Такую же сумму придется выплатить бывшему следователю, который работал по делу под руководством Журавлева.

В 2016 году, расследуя дело о незаконном предпринимательстве, Журавлев распорядился изъять у челябинской компании в качестве вещественных доказательств взятые в лизинг бульдозер, погрузчик, экскаватор, самосвал — всего на 76 млн рублей. Технику передали на хранение другой фирме схожего профиля, не имеющей договора с полицией об обеспечении ее сохранности и без соблюдения положенных процедур. Когда владельцы по суду добились возврата техники, она оказалась со следами эксплуатации, поврежденной и частично разукомплектованной. Компания взыскала с полицейского главка более 4 млн рублей в счет нанесенного ущерба, которые ведомство переложило на бывших сотрудников.

В 2020 году Журавлева арестовали по обвинению уже по обвинению в покушении на крупное мошенничество. Сейчас его уголовное дело рассматривается в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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