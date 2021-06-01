Путин обратился к российским школьникам

Президент поздравил участников конкурса «Большая перемена» с Международным днем защиты детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Он поздравил школьников, их родителей и наставников с Международным днем защиты детей.

«Среди вас, нынешних школьников, — авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России — нашей любимой родной стране. Верю в вас!» — заявил Путин в видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

По мнению президента, задача взрослых и государства — создать на всей территории России необходимые условия для того, чтобы раскрыть способности детей и помочь им найти собственный путь в жизни. Путин заметил, что за последние годы в стране появилось много площадок, где школьники могут реализовать свой потенциал. «Только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться», — напомнил Путин детям.

«Большая перемена» — это конкурс, которые помогает учащимся раскрыть те способности, которые выходят за рамки традиционной школьной программы и предметных олимпиад. В 2021 году в нем могут принять участие старшеклассники, студенты специальных учебных заведений, учащиеся 5-7 классов и подростки-иностранцы, изучающие русский язык. К конкурсу присоединились более двух миллионов участников.