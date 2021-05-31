В мэрии Кургана новый претендент на пост директора

У кандидата на пост директора департамента в мэрии появился конкурент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана заговорили о новом претенденте на пост директора департамента ЖКХ. Чиновники в кулуарах называют имя Романа Медведева — первого зама главы Кетовского района. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа сотрудников мэрии Кургана.

«В Кетовской администрации Медведев отвечает за строительство и ЖКХ. Сам он раньше имел бизнес в Кургане — компанию по производству строительных работ. Правда, компания была ликвидирована в 2016 году», — пояснил источник.

Другой инсайдер добавил, что Медведева присмотрела в подчиненные временно исполняющая полномочия главы Кургана Елена Ситникова. «Она работала с Медведевым и знает о его деловых качествах не понаслышке. Ранее Ситникова в администрации Кетовского района занимала пост замглавы по социальным вопросам», — уточнил чиновник.

Чиновники также обсуждают, что Медведев первым получил предложение возглавить департамент, однако медлил с ответом. Позже, когда появились сведения о еще одном претенденте на пост директора — нынешнем замглавы Госжилинспекции региона Анатолии Казакове, Медведев согласился.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Получить комментарии Медведева журналистам также не удалось. На телефонные звонки на рабочий номер телефона чиновник не отвечал.

URA.RU ранее сообщало, что директор департамента ЖКХ Александр Гонцов в марте ушел в отставку. Ранее действия департамента критиковал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона был недоволен работой горадминистрации во время аномальных морозов и штормового ветра. Также Шумков критиковал уборку снега во дворах областного центра.