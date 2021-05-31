Путин попросил олигарха из ХМАО о помощи многодетным семьям

Президент РФ Владимир Путин обратился за помощью к главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратился к генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову с предложением о том, чтобы он оказал дополнительную поддержку многодетным семьям работников нефтяной компании. Эта идея прозвучала на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Диалог про «Сургутнефтегаз» состоялся во время общения российского президента с семьей Сытиных из Омска. Глава семейства Сергей Сытин рассказал Путину, что работает в нефтяной компании и перечислил меры поддержки, которые оказывает работодатель.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в „Сургутнефтегазе“ — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую. А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет», — цитирует президента ТАСС.

Ранее глава государства предлагал обратиться за помощью к генеральному директору «Сургутнефтегаза» губернатору ХМАО Наталье Комаровой, когда та презентовала Путину проект строительства центра высоких биомедицинских технологий. Он должен стать одной из составных частей научно-технологического центра, который возводится в Сургуте.