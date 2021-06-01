Производители предупредили о резком подорожании пива в России

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Пивоварня «Якорь». Республика Крым, поселок Суворовский, пиво, бочка, крафт, пивоварня якорь, бокал с пивом
Введение МРЦ на пиво может привести к его удорожанию на 5-10%, заявили производители Фото:

Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию в РФ может привести к росту ее стоимости для потребителей на 5-10%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей пива (АПП).

«По прогнозам АПП, установление МРЦ может привести к увеличению цен для конечного потребителя на 5-10% и росту нелегального рынка», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ассоциации. Там отмечают, что нововведение повлечет за собой повышение риска отравлений среди потребителей из-за роста спроса на крепкий нелегальный и суррогатный алкоголь.

Представитель АПП Ораз Дурдыев уточнил, что МРЦ повысит доходность нелегальных производителей, что сделает их более конкурентоспособными по сравнению с добросовестными производителями. «Эти факторы еще больше простимулируют рост оборота „теневого рынка“ и давление на розничные цены», — подытожил он.

В случае установки МРЦ участники рынка также ожидают падение объемов производства и налоговых отчислений на 8-10%, а также резкое сокращение рабочих мест на рынке труда. Вместе с этим не исключается рост нелегального рынка на 5-7%, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о намерении российских властей ограничить ввоз чешского пива в страну. Прибегнуть к экономическим санкциям Москве придется в качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов из Праги, сообщает RT.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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