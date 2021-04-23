23 апреля 2021

В России могут запретить чешское пиво

© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия. Прага.
В Россию из Чехии импортируются 10 брендов пива Фото:

Российские власти планируют ограничить ввоз чешских товаров в страну в качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов из Праги. В частности, под запрет может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году вырос на 10% и составил более 38 млн долларов.

Сейчас в РФ импортируется 10 брендов чешского пива, сообщила газета «Коммерсант». Прибегнуть к экономическим санкциям Москве «возможно, придется», поскольку «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги», рассказал источник издания. «Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — поделился инсайдер.

В случае принятия решения об экономических санкциях власти РФ будут исходить из принципа «не навредить себе». В 2020 году товарооборот РФ с Чехией составил более 5,2 млрд долларов, причем 2,7 млд долларов пришлись на импорт России из Чехии.

17 апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Власти страны объявили о высылке 18 российских дипломатов. В российском МИДе обвинения Чехии назвали «надуманными» и предписали покинуть РФ 20 чешским дипломатам. Затем стороны вновь обменялись требованиями о сокращении числа сотрудников посольств. В МИД РФ заявили, что в итоге к концу мая у обеих стран в диппредставительствах останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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