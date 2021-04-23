В России могут запретить чешское пиво

Российские власти планируют ограничить ввоз чешских товаров в страну в качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов из Праги. В частности, под запрет может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году вырос на 10% и составил более 38 млн долларов.
Сейчас в РФ импортируется 10 брендов чешского пива, сообщила газета «
В случае принятия решения об экономических санкциях власти РФ будут исходить из принципа «не навредить себе». В 2020 году товарооборот РФ с Чехией составил более 5,2 млрд долларов, причем 2,7 млд долларов пришлись на импорт России из Чехии.
17 апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Власти страны объявили о высылке 18 российских дипломатов. В российском МИДе обвинения Чехии назвали «надуманными» и предписали покинуть РФ 20 чешским дипломатам. Затем стороны вновь обменялись требованиями о сокращении числа сотрудников посольств. В МИД РФ заявили, что в итоге к концу мая у обеих стран в диппредставительствах останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
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