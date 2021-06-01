Власти РФ запустили новый сезон масштабного проекта Путина

В Москве состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Большая перемена», приуроченного к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого крупного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стали школьники, студенты колледжей и их родители.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. По словам министра, фестиваль объединил участников со всей страны: как победителей конкурса, так и не прошедших в финал. «У них есть возможность пообщаться, обменяться идеями. „Большая перемена“ — это не просто конкурс, это движение, в котором ребята поддерживают друг друга», — отметил Кравцов.
Отметается, что во время проведения фестиваля было организовано концертное выступление известных исполнителей России, телемост с участниками «Большой перемены» из разных регионов страны, а также выступление участников проекта «Голос. Дети» и КВН. Помимо этого зарегистрированные участники конкурса смогут проявить свои творческие способности на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу. Партнерами фестиваля выступают Mail.Ru Group, Сбербанк, ГК «Росатом», ОАО «РЖД», Банк России и Киностудия «Союзмультфильм».
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