Пьяный житель ХМАО получил срок за драку с полицейским

Житель Мегиона получил условный срок за то, что проехал с полицейским на капоте больше километра (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Мегиона получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более километра на капоте, а после остановки устроил драку. При этом мужчина был пьян и не имел водительских прав. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«В ответ на требование сотрудника полиции об остановке, злоумышленник ускорил движение и направил автомобиль на представителя власти, совершив на него наезд. Несмотря на то, что сотрудник полиции ухватился за детали автомобиля и остался на капоте, мужчина продолжил движение на высокой скорости, на протяжении более 1 км», — сказано в сообщении на сайте следственного комитета.

В следкоме добавили, что водитель при этом был пьян, а после остановки оказал сопротивление и нанес удары полицейскому. К тому же мужчина ранее был лишен права управлять автомобилем. Суд вынес ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Ранее его уже лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Максимальное наказание за насилие в отношении представителя власти предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.