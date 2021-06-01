В логу тюменской реки найдены человеческие черепа

Останки двух человек были обнаружены во время экорейда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В логу реки Тюменки во время экорейда были найдены черепа двух человек. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщили активисты экологического движения «Зеленый хоровод». Они уточнили, что место происшествия уже осмотрели эксперты Следственного комитета.

«8 мая в логу был очередной экорейд перед большим субботником. Приступили к расчистке заваленного мусором склона. Именно в тот момент, среди груды мусора, был замечен человеческий череп. Первый. После звонка в полицию приехали представители Следственного комитета. Криминалист сказал: «Какой-то маленький. Может быть женский», — сообщили активисы движения в своей публикации.

Они добавили, что еще один череп, расколотый на три части, был найден на следующий день. Обе находки изъяты правоохранительными органами. Официальный комментарий от пресс-службы регионального управления СУ СК по Тюменской области ожидается.

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В региональном управлении СУ СК по Тюменской области URA.RU сообщили, что по данному факту началась проверка. «Были опрошены очевидцы, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и другие. Согласно заключению эксперта, при исследовании костных останков, давность захоронения составляет не менее 50 лет. Вместе с тем, учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности их захоронения. Установить причину смерти не предоставляется возможным», — сообщили там агентству