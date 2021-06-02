Девушки из Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска хотят попасть на обложку журнала MAXIM Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка.

«Пермь: Яна Сараева, Нина Петрова, Аня Донгаузер, Карина Николаенко, Евгения Буякова. Екатеринбург: Елена Ващенко, Юлия Берр, Алина Бомко. Тюмень: Варвара Шестакова. Челябинск: Юлия Зинченко», — такой список жительниц УрФО, прошедших в финал конкурса «Miss MAXIM», представлен на сайте соревнования.

Девушки вошли в топ-100 участниц, за которых активнее всего голосовали посетители сайта. Теперь им предстоит поездка в Москву, где выберут победительницу. Ее фото появится на сентябрьской обложке издания.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени работниц общепита преобразили в моделей. Сотрудницы столовых тюменских вузов приняли участие в фотосессии.

Варвара Шестакова (Тюмень) Фото: miss.maximonline.ru

Яна Сараева (Пермь) Фото: miss.maximonline.ru

Нина Петрова (Пермь) Фото: miss.maximonline.ru

Яна Донгаузер (Пермь) Фото: miss.maximonline.ru

Карина Николаенко (Пермь) Фото: miss.maximonline.ru

Евгения Буякова (Пермь) Фото: miss.maximonline.ru

Юлия Берр (Екатеринбург) Фото: miss.maximonline.ru

Алина Бомко (Екатеринбург) Фото: miss.maximonline.ru

Елена Ващенко (Екатеринбург) Фото: miss.maximonline.ru

Юлия Зинченко (Челябинск) Фото: miss.maximonline.ru