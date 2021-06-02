Жительницы УрФО вышли в финал конкурса журнала MAXIM. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург
Девушки из Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска хотят попасть на обложку журнала MAXIM Фото:

Десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка.

«Пермь: Яна Сараева, Нина Петрова, Аня Донгаузер, Карина Николаенко, Евгения Буякова. Екатеринбург: Елена Ващенко, Юлия Берр, Алина Бомко. Тюмень: Варвара Шестакова. Челябинск: Юлия Зинченко», — такой список жительниц УрФО, прошедших в финал конкурса «Miss MAXIM», представлен на сайте соревнования.

Девушки вошли в топ-100 участниц, за которых активнее всего голосовали посетители сайта. Теперь им предстоит поездка в Москву, где выберут победительницу. Ее фото появится на сентябрьской обложке издания.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени работниц общепита преобразили в моделей. Сотрудницы столовых тюменских вузов приняли участие в фотосессии.

Варвара Шестакова (Тюмень)
Фото:
Яна Сараева (Пермь)
Фото:
Нина Петрова (Пермь)
Фото:
Яна Донгаузер (Пермь)
Фото:
Карина Николаенко (Пермь)
Фото:
Евгения Буякова (Пермь)
Фото:
Юлия Берр (Екатеринбург)
Фото:
Алина Бомко (Екатеринбург)
Фото:
Елена Ващенко (Екатеринбург)
Фото:
Юлия Зинченко (Челябинск)
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...