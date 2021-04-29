Сотрудницы столовых сняли фартуки, чтобы поучаствовать в фотосессии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудницы столовых тюменских вузов приняли участие в проекте, в рамках которого перевоплотились в моделей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медиацентра молодежной политики Тюменской области.

«Героинями фотопроекта стали пять сотрудниц столовых тюменских вузов. Идея заключалась в том, чтобы показать уникальность женской красоты. Она не зависит от профессии», — рассказали URA.RU в пресс-службе медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Тюменок одели в элегантные платья, а изюминкой фото стал их обычный рабочий инвентарь. По словам организаторов, несмотря на отсутствие опыта, все героини отлично справились со своей задачей.

Ранее URA.RU писало, что жительница Тюмени участвует в фотоконкурсе журнала MAXIM. На сегодняшний день ряды участниц пополнили еще несколько девушек из областной столицы.

Фото: moi-portal.ru

Фото: moi-portal.ru

Фото: moi-portal.ru

Фото: moi-portal.ru

Фото: moi-portal.ru