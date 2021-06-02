Бедных россиян оставили без продуктовых сертификатов

Продуктовые карточки не будут вводить в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти РФ не будут предоставлять малообеспеченным россиянам продуктовые сертификаты. Соответствующий законопроект был отклонен депутатами Государственной Думы России.

«Госдума отклонила внесенный депутатами от фракции ЛДПР и сенаторами Сергеем Леоновым и Иваном Абрамовым законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам», — передает ТАСС. Отказ объяснили тем, что пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования ключевых параметров нового правового инструмента социальной поддержки.

С предложением ввести в России продуктовые сертификаты для бедных партия ЛДПР выступила еще зимой 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Авторы предлагали предоставлять карточки совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При этом сумма сертификата должна составлять 25% от регионального прожиточного минимума.

Но уже тогда в Госдуме негативно отозвались об инициативе. Депутаты заявляли, что сертификаты могут привести к расслоению российского общества и появлению в магазинах «отделов для нищих».