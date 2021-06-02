Руководство филиала РАНХиГС мешает возврату картин их авторам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском институте управления (филиал РАНХиГС в Екатеринбурге) назревает скандал из-за картин именитых художников, находящихся в выставочном зале вуза. Руководство института запретило возвращать полотна авторам и владельцам по окончании выставки, а замдиректора Дмитрий Масленников, пользуясь служебным положением, настаивал, чтобы картины передали ему. Об этом URA.RU рассказал знакомый с ситуацией сотрудник вуза.

«Последняя выставка закончилась, но картины так и лежат, выносить их из выставочного зала запретили. Руководство [вуза] вело переговоры с заведующей залом, чтобы [полотна] перевели на баланс института или просто подарили. Но картины принадлежат авторам и частным коллекционерам, которые требуют их вернуть», — описал ситуацию источник, уточнив, что число работ достигает сотни. «Ситуация очень напоминает классический рейдерский захват», — поделился собеседник.

В вузе основным интересантом этого процесса считают замдиректора Масленникова. Он активно интересовался стоимостью картин, среди которых, помимо многих других, есть работы знаменитого уральского художника Миши Брусиловского. «Сложилось впечатление, что Масленникову кто-то рассказал, что это за художник и сколько это стоит. После этого он начал оказывать давление с целью передачи ему картин», — отметил источник. По предварительной оценке, общая стоимость картин доходит до нескольких миллионов рублей.

В пресс-службе Уральского института РАНХиГС заявили URA.RU, что какие-либо приказы о запрете перемещать картины не издавались и не планируются. «Картины, находящиеся в институте и не состоящие на его балансе, будут переданы владельцам незамедлительно», — сказали в вузе. Дозвониться до Масленникова к моменту публикации не удалось.