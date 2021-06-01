Основатель цифровой долины стал претендентом в Госдуму от Перми

Экс-мэр Перми будет выдвинут «Единой Россией» на выборы в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» утвердила окончательный список пермских участников праймериз, которые станут кандидатами в депутаты Госдумы. В документе, опубликованном на сайте партии, утверждены кандидаты по федеральному избирательному округу.

Представитель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, IT-предприниматель Антон Немкин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму. Следом за Немкиным идет депутат Госдумы Игорь Сапко, который в 2016 году также избирался по спискам «Единой России».

Третью и четвертую строчку заняли депутаты заксобрания Пермского края Роман Водянов и Ирина Ивенских. Они же являются победителями праймериз по одномандатным округам. В связи с этим фактически на третьей строчке оказывается кандидат, занявший пятое место. Это депутат думы Осы Армен Бежанян, который известен по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

Всего в итоговом списке «Единой России» оказались 57 участников предварительного голосования. Эти люди будут выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы. В 2016 году депутатами Госдумы стали два кандидата из общего списка, которые находились на первом и втором местах соответственно.