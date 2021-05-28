28 мая 2021
27 мая 2021

Айтишник поведет пермских единороссов в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, флаг, единая россия
По итогам праймериз «Единой России» наибольшее число голосов набрал Антон Немкин Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представитель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, IT-предприниматель Антон Немкин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму. По итогам праймериз «Единой России он набрал наибольшее число голосов — 49,8 тысяч. Данные представлены на официальном сайте праймериз.

На втором месте действующий депутат Госдумы Игорь Сапко, набравший 38,6 тысяч голосов. Тройку лидеров замыкает депутат законодательного собрания края и советник губернатора Роман Водянов. За него проголосовали 25,6 тысяч человек.

Два действующих депутата Госдумы Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов не вошли в пятерку, набрав 8,7 тысяч голосов и 2,5 тысячи голосов соответственно. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». За четыре дня в выборах кандидатов в Госдуму приняли участие около пяти миллионов человек

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...