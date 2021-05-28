Айтишник поведет пермских единороссов в Госдуму

По итогам праймериз «Единой России» наибольшее число голосов набрал Антон Немкин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представитель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, IT-предприниматель Антон Немкин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму. По итогам праймериз «Единой России он набрал наибольшее число голосов — 49,8 тысяч. Данные представлены на официальном сайте праймериз.

На втором месте действующий депутат Госдумы Игорь Сапко, набравший 38,6 тысяч голосов. Тройку лидеров замыкает депутат законодательного собрания края и советник губернатора Роман Водянов. За него проголосовали 25,6 тысяч человек.

Два действующих депутата Госдумы Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов не вошли в пятерку, набрав 8,7 тысяч голосов и 2,5 тысячи голосов соответственно. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». За четыре дня в выборах кандидатов в Госдуму приняли участие около пяти миллионов человек